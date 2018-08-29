Milletvekili Taytak’tan uyuşturucu açıklaması

Milletvekili Mehmet Taytak yaptığı açıklamada, "Gençlerimiz uyuşturucu pençesinden mutlaka uzak tutulmalıdır. Gerçekten herkes üzerine düşen görevi yapmalı, aileler ve yetkililer gençlerimizin bu tehlikeli tuzağa düşürülmemesi için gerekli tedbirleri almalıdır. Ayrıca gençlerimizin bu uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıklara bulaşmamaları içinde çeşitli spor ve sosyal kültürel etkinliklerin çok faydalı olacağına inanıyorum. Aileler gençlere zamanında bu yönde yönlendirmeleri gerekiyor” ifadelerine yer verdi.