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29 Ağustos 2018 15:47

Milletvekili Taytak’tan uyuşturucu açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak gençlerin uyuşturucudan uzak tutulması gerektiğini söyledi.

Milletvekili Taytak’tan uyuşturucu açıklaması

29 Ağustos 2018 15:47


Milletvekili Mehmet Taytak yaptığı açıklamada, "Gençlerimiz uyuşturucu pençesinden mutlaka uzak tutulmalıdır. Gerçekten herkes üzerine düşen görevi yapmalı, aileler ve yetkililer gençlerimizin bu tehlikeli tuzağa düşürülmemesi için gerekli tedbirleri almalıdır. Ayrıca gençlerimizin bu uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıklara bulaşmamaları içinde çeşitli spor ve sosyal kültürel etkinliklerin çok faydalı olacağına inanıyorum. Aileler gençlere zamanında bu yönde yönlendirmeleri gerekiyor” ifadelerine yer verdi.




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