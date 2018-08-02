Milletvekili Yurudunuseven’den Sandıklı’ya ziyaret

İbrahim Yurdunuseven, Sandıklı ilçesini ziyaret ederek muhtarlar ve partililer ile bir araya geldi.

Sandıklı’da AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yurdunuseven, AK Parti Sandıklı İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık ve Yönetim Kurulu üyelerine seçimlerde göstermiş oldukları çalışma ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarete AK Parti Sandıklı İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Kadın Kolları Başkanı Sevim Ulusoy, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aktürk, İl Genel Meclis Üyeleri, Köy Muhtarları ve partililer katıldı.

Seçim sonrası ilçe ziyaretlerini gerçekleştirdiğini belirten Milletvekili Yurdunuseven, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını da yerinde dinleme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Ziyarette kendilerini karşılayan İlçe Teşkilatı, muhtarlar ve partililere teşekkür eden Yurdunuseven; “Teşekkür amaçlı ilçeleri geziyoruz. Bu gün bu kapsamda Sandıklı ilçemize ziyarette bulunduk. Seçimlerde bizlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunduk. Muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm yolları aramaya çalıştık” dedi.