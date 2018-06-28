Minik balerinler sahne performanslarıyla göz doldurdu

yıl resitalinde muhteşem bir bale gösterisi sahneledi.

Yoğun katılımın olduğu programda Bale Sanat Merkezi adına bir konuşma yapan Nataliya Gorelova; “10 yıl önce geldiğim Isparta’ya baleyi sevdirdim. Dinar’da olduğu gibi sanat merkezimizi ilk kurduğumuzda Isparta’da aynı sorunları yaşadık. Bu sanatın ne olduğunu araştırdıktan sonra eğitimin nasıl verildiğini anlata anlata biz bu sorunu aştık. Çok zorlandığım zamanlar oldu, çünkü her veli doğal olarak benim çocuğum yetenekli olduğunu duymayı bekliyordu, fakat bu tarz çalışmaları yapmadığım için bu kadar zaman geçtikten sonra insanlar merak etmeye, araştırmaya başladılar. Birçok resitallerde, kanallarda, festivallerde öğrencileri izleyip fikir sahibi olmaya başladılar” dedi.

Dinar Belediye Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek ise yaptığı konuşmasında; “Sanatın iyi bir şey olduğunu ve bu çocuklarımızı böyle gördüğümüzde balenin iyi bir şey olduğunu görmüş oluyoruz. Hocamıza teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından gösterilerini sunan minik öğrenciler ayakta alkışlandı.

Nataliya Gorelova’ya öğrenci velileri tarafından çiçek takdim edilirken, Dinar Belediye Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek ise Marsyas Heykeli hediye etti.