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Minik öğrenciler sınıflarında ilk kez sinema izlemenin heyecanını yaşadı

Afyonkarahisar’ın Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu 1/B sınıfı öğrencileri, sınıflarında ilk kez sinema izlemenin heyecanını yaşadı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu 1/B sınıfı öğrencileri, sınıflarında ilk kez sinema izlemenin heyecanını yaşadı.


Öğrenciler, okuma yazma çalışmalarından sıkılmaları nedeniyle Serbest Etkinlik dersinde patlamış mısır eşliğinde sinema heyecanını yaşadı. Minik öğrenciler sinema etkinliklerinde doyasıya eğlendi. Öğrencilere sinema 'akıllı tahta'da izletildi. Sinema izleyen minik öğrencilere izleme ve anlama dersi verildi. Minik öğrencilerin sinema izleme sırasında davranışları gözlenerek, sinemadan çıkarmış oldukları ders konusunda sorular soruldu. İlk kez sinema izlemenin tadını çıkaran minik öğrenciler, sinemayı çok sevdiklerini belirterek bir daha izlemek istediklerini ifade etti.

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