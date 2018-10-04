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Minik öğrencilerden hayvan sevgisi

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Ayşegül Arsoy İlkokulu 1/A ve 1B sınıfı öğrencileri Afyon Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret etti.


Minik öğrencilere hayvan sevgisini aşılamanın yanı sıra bu günün anlam ve önemini anlamayı amaçlayan geziye öğretmenleri Özcan Çalışkan ve Zekai Özdemir nezaretinde katılan yaklaşık 40 öğrenci hayvanlarla iç içe güzel bir gün geçirdi. Hayvanları yakından görme ve onlara dokunma fırsatını bulan minik öğrencilerin bir hayli eğlendiği gözlendi. Minik öğrenciler öncelikle sokak hayvanlarının bulunduğu köpek barınağını gezdi.


Minik öğrencilere hayvan barınağını gezdiren Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner Sağlık Teknikeri Levent Üner, yaptığı açıklamada, ''4 Ekim tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Hayvanları Koruma Günü olarak kabul edilmiştir. Burada sizleri ağırlamaktan dolayı çok mutlu oldum. Tüm halkımızı da hayvanları görmek için davet ediyoruz" dedi.


Hayvan barınağında kedileri seven çocuklar gezi sonunda hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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