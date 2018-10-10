Minik öğrencilerden Şehit İbrahim Imış Hors mesire alanında piknik

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri ile beraber Şehit İbrahim Imış Hors mesire alanında piknik yaptılar.

Minik öğrenciler öğretmen ve velileri ile beraber ilk kez piknik yapma heyecanı içerisinde doyasıya eğlendi. Birinci sınıfa başlamaları dolayısıyla tanışma merasiminde birbirleri ile kaynaşan minik öğrenciler arkadaşları ile beraber oyunlar oynayarak doyasıya neşeli anlar geçirdi. Son olarak günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler Şehit İbrahim Imış hors mesire alanının çok güzel olduğunu bir daha gelmek istediklerini heyecan içerisinde ifade ettiler.