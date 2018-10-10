İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik öğrencilerden Şehit İbrahim Imış Hors mesire alanında piknik

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri ile beraber Şehit İbrahim Imış Hors mesire alanında piknik yaptılar.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri ile beraber Şehit İbrahim Imış Hors mesire alanında piknik yaptılar.


Minik öğrenciler öğretmen ve velileri ile beraber ilk kez piknik yapma heyecanı içerisinde doyasıya eğlendi. Birinci sınıfa başlamaları dolayısıyla tanışma merasiminde birbirleri ile kaynaşan minik öğrenciler arkadaşları ile beraber oyunlar oynayarak doyasıya neşeli anlar geçirdi. Son olarak günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler Şehit İbrahim Imış hors mesire alanının çok güzel olduğunu bir daha gelmek istediklerini heyecan içerisinde ifade ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.