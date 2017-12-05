Minik öğrencilere hijyen eğitimi

Işıklar Beldesinde Işıklar Anaokulu ziyaret eden Karahisar Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, burada öğrencilere çeşitli eğitimler verdi. Yapılan etkinlik hakkında Karahisar Gençlik merkezi’nden yapılan açıklamada, “Gençlik Merkezi Müdürü Gökhan Gürbüz, Gençlik lideri Özlem Göktaş ve gençlik merkezi gönüllü gençlerinin ve SİYAMDER gençlerinin katılım gösterdiği programda, hijyen eğitimi, yangın bilinci eğitimi, meslek tanıtımları palyaçoyla çocuk oyunları, faaliyetleri gerçekleştirildi. Minik öğrencilerimize boyama kitabı ve boyama kalemleri hediye edilerek etkinlik eğlenceli bir şekilde sonlandırıldı” denildi.