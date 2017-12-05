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05 Aralık 2017 15:00

Minik öğrencilere hijyen eğitimi

Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Karahisar Gençlik Merkezi “Merkezim Her Yerde” projesi kapsamında gençler Işıklar Anaokulunda öğrencilere hijyen ve temizlik gibi çeşitli eğitimler verildi.

Minik öğrencilere hijyen eğitimi

05 Aralık 2017 15:00


Işıklar Beldesinde Işıklar Anaokulu ziyaret eden Karahisar Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, burada öğrencilere çeşitli eğitimler verdi. Yapılan etkinlik hakkında Karahisar Gençlik merkezi’nden yapılan açıklamada, “Gençlik Merkezi Müdürü Gökhan Gürbüz, Gençlik lideri Özlem Göktaş ve gençlik merkezi gönüllü gençlerinin ve SİYAMDER gençlerinin katılım gösterdiği programda, hijyen eğitimi, yangın bilinci eğitimi, meslek tanıtımları palyaçoyla çocuk oyunları, faaliyetleri gerçekleştirildi. Minik öğrencilerimize boyama kitabı ve boyama kalemleri hediye edilerek etkinlik eğlenceli bir şekilde sonlandırıldı” denildi.




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