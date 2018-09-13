Minik yıldızlar geleceğe umut saçıyor

Bölgesel Amatör Lig'de maddi imkansızlıklar gerekçesiyle havlu atan Şuhut Belediye Hisarspor alt yapıya yöneldi.

Şuhut Belediye Hisarspor'da 13-14 yaş grubunda yetenekli minik yıldızlardan oluşan alt yapı takımı şehir stadyumunda çalışmalara başladı. Teknik Direktör Erdal Yüksel'in yönetiminde çalışmaları sürdüren minikler takımın geleceği adına umut veriyor. Şuhut Belediye Hisarspor U-13 futbolcusu Efe Abdullah Taner çalışmalarıyla alakalı açıklamalarında, "İlk önce koşu yapıyoruz. Üç veya dört tur daha sonra ısınma hareketleri yapıyoruz. Ondan sonra mola oluyor, ardından topla oynayıp biraz şınav ile mekik çekiyoruz ve maça geçiyoruz. Büyüyünce hedeflerim iyi bir takımda iyi bir futbolcu olmak. Tabi ki evde çalışmadan olmaz evde çalışıyorum en az dışarı çıktığımda sabah buraya gelip iki üç tur koşuyorum" dedi.

Bir diğer U-13 futbolcusu Mehmet İpek ise açıklamalarında, "Biz şimdi ilk önce koşu yapıyoruz antrenman koşusu. Sonra açma germe yapıp topla oynayıp sonra maç geçiyoruz. Futbolu seviyorum futbolcu olmayı düşünüyorum da iyi bir meslek sahibi olamazsam futbolcu olmayı düşünüyorum. Futbolu normal oynuyorum başkalarının görüşlerine karşı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Afyonkarahisar temsilcisi Şuhut Belediye Hisarspor A takımı ise Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi'nde boy gösterecek. Şuhutlu futbolcularla görüşmelerin sürdürüldüğü ve yerli bir kadro ile lige çıkılacağı öğrenildi.