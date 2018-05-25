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25 Mayıs 2018 13:08

Miras yüzünden ağabeyini vurdu

Afyonkarahisar’da iki kardeş arasında miras meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi öz ağabeyini silahla yaraladı.

Miras yüzünden ağabeyini vurdu

25 Mayıs 2018 13:08


Olay, Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı Büyükkalecik Beldesinde meydana geldi. İddiaya görene dün öğle saatlerinde daha öncesinde aralarında husumet bulunan iki kardeş babalarından kalan mirası paylaştıkları esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma bir anda yerini kavgaya bırakırken, M.A. ağabeyi B.A.’yı yanında bulundurduğu silahı ile vurarak ağır yaraladı. Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralı B.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili hemen çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. M.A., işlemlerinin ardından nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.




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