Motokros Şampiyonası'nın sezon finali Afyon'da yapıldı

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın son ayağı olan sezon finali yarışları Afyonkarahisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi'nin kendi ekip ve ekipmanlarınca inşa ettiği, Dünya Motosiklet Federasyonu tarafından dünyanın en iyi pisti seçilen Afyonkarahisar Motorsporları Pisti, bu kez de Türkiye Motorkros Şampiyonasının son ayağı olan sezon finaline ev sahipliği yaptı. İki gün süren yarışma MX1, MX2, MX2 Junior, MX, Veteran, 85 cc ve 65 cc sınıflarında gerçekleştirildi.

Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya, Sakarya, Tekirdağ, Kocaeli ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcuların katıldığı Türkiye Motokros Şampiyonası, büyük bir görsel şölene dönüştü. Nefes kesen yarışların sonunda dereceye girenler ödüllerini Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın elinden aldı.