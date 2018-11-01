Motosiklet hırsızı, motosikletle kaza yaptı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen 2 ayrı hırsızlık olayının failleri olduğu belirtilen 3 kişiden 2'si 24 saat gibi kısa bir sürede yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüphelinin ise motosiklet kazası sonucu hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaklaşık 24 saat içerisinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ve yaşlı bir kadının evinden çalınan 40 torba kömür olayı ile ilgili olarak yaptığı araştırmalar sonunda her iki ayrı adresten hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen M.Ç., H.B. ve M.S. isimli şahısları takibe aldı. Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu M. Ç. ve H. B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüpheli M.S. isimli şahsın ise motosiklet kazası yaptığı kolunda ve bacağında kırıkların olduğu tedavisinin halen Afyonkarahisar Devlet hastanesinde devam ettiği öğrenildi.

Ayrıca şahısların çaldıkları motosiklet ve kömürleri ilçede bir kömürcüye ucuz bir fiyata sattıkları öğrenilirken gözaltına alınan iki şahısın adliyeye sevk edildiği bildirildi.