Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı

Alınan bilgiye göre, son günlerde kent merkezinde hırsızlık olaylarının artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışmalara başlandı. Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, biri kadın olmak üzere 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve gösterdikleri yerde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen 5 motosiklet ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan cezaevi firarisi M.K. ile Ü.O., B.A., K.B. ve H.A, adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor