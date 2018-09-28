İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda hırsızlık şüphelisi biri kadın 5 kişi yakalanarak, 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, son günlerde kent merkezinde hırsızlık olaylarının artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışmalara başlandı. Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, biri kadın olmak üzere 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve gösterdikleri yerde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen 5 motosiklet ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan cezaevi firarisi M.K. ile Ü.O., B.A., K.B. ve H.A, adliyeye sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.