Motosikletli Polis Timleri görevde

Bu kapsamda düzenlenen törene Vali Mustafa Tutulmaz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hamza Çömez, İl Emniyet Müdür V. Gürsel Yıldız, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Eker, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Şeref Karakaya ve emniyet güçleri katıldı. Dünya Motokros Şampiyonasının yapıldığı Padok alanında Emniyet Genel Müdürlüğünün onayı ile 3-28 Eylül tarihleri arasında 2 Komiser Yardımcısı, 19 Polis memurunun katılımıyla 4 hafta süreyle "Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu" verildi. Kursu tamamlayan timler görevlerine başladı.

Program öncesinde konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, suç ve suçlularla daha etkin ve daha hızlı mücadele edilmeye başlandığını hatırlatarak; “Emniyet Müdürlüğümüzün yeni bir hizmet anlayışını devreye sokuyoruz. Artık suç ve suçluyla mücadelede daha aktif olmamız gerekiyor. Bu mantıktan hareketle 5 gün önce faaliyetlerine başlayan Yunus Timleri bu süre içerisinde önemli çalışmalara imza attılar. Bu süreçte 45 adet maksat dışı bıçak, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 10 adet tabanca ve bir miktar esrar maddesi ele geçirilmiş, aranan 2 şahısta yakalanmıştır. İnşallah bundan sonraki süreçte okul çevreleri, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda ve parklarda daha aktif bir polislik hizmeti olacak. Ekiplerimize kazasız belasız bir hizmet diliyorum. Motosiklet dikkat gerektiren bir hizmet aracıdır. Bu sebeple ekiplerimize dikkatli olmalarını hatırlatıyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Vali Mustafa Tutulmaz'ın konuşmasının ardından Motosikletli Polis Timleri görevlerini yapmak üzere yola çıktı. Vali Tutulmaz Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü hizmet binalarında da incelemelerde bulundu.