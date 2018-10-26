Müdür Alğan'dan Kaymakam Kaya'ya ziyaret

Bölge Müdürü Nevzat Alğan, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Alğan, Kaymakam Kaya ile bir süre makamda hasbihal ederek beraberinde ilçe çalışmaları hakkında bilgi alışverişindee bulundu. Akabinde ise Müdür Alğan, Kaymakam Kaya'ya, Kocatepe Zaferinin simgelerinden birisi olan Kalpak hediye etti.

Kaymakam Kaya, ziyaretlerinden dolayı Müdür Alğan'a teşekkürlerini ifade ederken, Müdür Alğan ise Kaymakam Kaya'ya misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Ziyaretin sonunda ise günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çekilerek ziyaret son buldu.