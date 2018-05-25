Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilere yönelik verdiği bayramlarda 1000 TL ikramiyenin birkaç yılda enflasyonla eriyip gideceğini belirterek bunun garanti altına alınması ve bir maaş oranında olması gerektiğini savundu.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Afyonkarahisar’da düzenlenen mitingde konuştu. Yaklaşık 35 dakika kürsüde kalarak bir yandan hükümeti eleştiren ve diğer yandan vaatlerini sıralayan İnce, mitinge elinde benzin bidonlarıyla geldi. Bir büyük birde küçük bidonla platforma çıkan ince, 16 yıl önce ekonominin geldiği durumu şu sözlerle aktardı: “Size önce ekonomiyi anlatayım. Erdoğan 2002’de iktidara geldiğinde 50 TL’ye 30 litre benzin alınıyordu. Allah’ın izniyle ben cumhurbaşkanı olduğumda, çocuk sayısını belirlemek sizin işiniz. Doğum yöntemi sizin işiniz ama ben cumhurbaşkanı olduğumda çocuk bezindeki yüzde 18 olan KDV inecek. Cumhurbaşkanının görevi çocuk sayını belirlemek değildir. Bebeğe süt içireceğiz KDV’si yüzde 8, bebeğe süt içireceğim ne KDV’si ne vergisi? Olmaz bunu da indireceğiz. Yine bebek maması yüzde 8 KDV alınıyor bunu da indireceğiz. Meydanlara çıkıp 3 çocuk 5 çocuk yap deyip bol keseden atacak. Yapacak da bu çocuklara nasıl bakacak. Cumhurbaşkanının görevi çocuk sayısını belirlemek değil, bebek bezindeki KDV’yi indirmektir. Emekliye bayramlarda 1000 TL ikramiye verildi, biz bunun bir maaş olmasını istedik. 1000 TL enflasyonda erir gider.”

“TRT’nin önünde miting yapacağım”

İnce, TRT’ye Afyonkarahisar’da da tepkisini sürdürerek ”Önümüzdeki hafta TRT’nin önünde miting yapacağım. Haddini bildireceğim onların. Bakalım verecek mi vermeyecek mi? Vereceksin mecbursun. Ben sana elektrik parasından para ödüyorum. Hakkımızı kimseye yedirmeyiz’’ dedi.

“19 Mayıs’ta gençlik bursu, 29 Ekim’de cumhuriyet bursu”

Meydandaki gençlere seslenen İnce, şunları kaydetti:

"Gençler; zeytini satıyoruz, zeytinyağı satamıyoruz dedim. Televizyon yapıyoruz ama Türkiye 1 televizyondan 10 euro kazanıyor, 1 otomobilden 100 euro kazanıyor yani boşa çalışıyoruz. Neden? Çünkü markamız yok. Gençler, evlatlarım, öğrencilerim sizi iyi eğiteceğiz. Siz marka oluşturacaksınız. Her sene 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. 19 Mayıs’ta gençlik bursu, 29 Ekim’de cumhuriyet bursu 500 TL. İki bayramda burs vereceğiz, karşılıksız olacak. Bu parayı size Muharrem İnce vermeyecek. CHP de vermeyecek. 81 milyon devlet verecek parayı. Gençler Allah şahittir, 2 yıl içerisinde hiçbirinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Üniversiteyi bitirdin, iş bulacaksın. Ola ki bulamadın, okurken olduğu gibi 475 TL var ya kredi eğer iş bulamazsan iş bulana kadar o kredi devam edecek. Soruyorlar bana ’Parayı nereden bulacaksın?’ Anlatayım. Türkiye’de 4 milyon Suriyeli var. Bunlara 40 milyar dolar para harcadık. 40 milyar dolarla konut yapsaydık 2 milyon konut yapardık. 2 milyar dolara saray yapacağımıza konut yapsaydık 100 bin ev yapardık. Para burada işte. "