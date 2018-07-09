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09 Temmuz 2018 13:44

Muhsin Yazıcıoğlu üst geçit köprülü kavşakta çalışmaları tamamladı

Afyonkarahisar şehir merkezini Fuar Alanı’na bağlayacak olan Muhsin Yazıcıoğlu üst geçit köprülü kavşakta çalışmalar tamamlanırken, bağlantı yolları devam ettiği bildirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu üst geçit köprülü kavşakta çalışmaları tamamladı

09 Temmuz 2018 13:44


Afyonkarahisar belediyesi tarafından yapılan ve yedi ayaktan oluşan Muhsin Yazıcıoğlu üst geçit köprülü kavşağı tamamlanırken, 20 metre genişliğinde 380 metre uzunluğunda gidiş geliş çift şerit olacak. Bağlantı yollarının da tamamlanması ile birlikte şehir merkezine en yakın yerden Fuar Alanı’nı, gıda sitelerini, Toptancı Haline ve Fuar Pazar alanına bağlantı sağlanacak. Yine bu köprüyle birlikte tamamlanacak olan yol ağlarıyla Sahipata’dan Uydukent’e bağlantı oluşturulacak. Böylelikle Ankara istikametinden, Devlet Hastanesine ve Üniversite’ye gitmek isteyen sürücüler, şehir merkezine girmeden Uydukent’e ulaşabilecek.




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