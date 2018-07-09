Muhsin Yazıcıoğlu üst geçit köprülü kavşakta çalışmaları tamamladı

Afyonkarahisar belediyesi tarafından yapılan ve yedi ayaktan oluşan Muhsin Yazıcıoğlu üst geçit köprülü kavşağı tamamlanırken, 20 metre genişliğinde 380 metre uzunluğunda gidiş geliş çift şerit olacak. Bağlantı yollarının da tamamlanması ile birlikte şehir merkezine en yakın yerden Fuar Alanı’nı, gıda sitelerini, Toptancı Haline ve Fuar Pazar alanına bağlantı sağlanacak. Yine bu köprüyle birlikte tamamlanacak olan yol ağlarıyla Sahipata’dan Uydukent’e bağlantı oluşturulacak. Böylelikle Ankara istikametinden, Devlet Hastanesine ve Üniversite’ye gitmek isteyen sürücüler, şehir merkezine girmeden Uydukent’e ulaşabilecek.