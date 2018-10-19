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Muhtarlar hatıra ormanına fidan dikti

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamaların ardından muhtarlar, oluşturulan Hatıra Ormanına fidan dikti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamaların ardından muhtarlar, oluşturulan Hatıra Ormanına fidan dikti.


Bolvadin öğretmen evinde gerçekleştirilen törene, AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, Bolvadin İlçe Kaymakamı İbrahim Özkan, Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan ve muhtarlar katıldı.


Program, Muhtarlar Derneği tarafından kaymakamlık önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk konması ile başladı. Akabinde ise Bolvadin Muhtarlar Derneği Başkanı ibrahim Uzuner 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla günün anlam ve önemine belirten bir konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra Muhtarlar Derneği binasında tebrikleri kabul etti. Uzuner kabulde, "Tüm muhtar arkadaşlarımın görevlerinde başarılar diler, Muhtarlar Gününü içtenlikle kutlar saygılar sunarım'' açıklamalarına yer verdi.


Son olarak Hamidiye yolu üzerinde kurulan Muhtarlar Hatıra Ormanına gecen protokol üyeleri muhtarlarla beraber fidan dikerek fidanları toprakla buluşturdular.

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