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Münire, 2 bin kapakla “Mavi Kapak” kampanyasına destek oldu

Afyonkarahisar Belediyesi Engelliler Meclisi tarafından başlatılan "Mavi Kapak" toplama kampanyası, engelli bireylerin umudu olmaya devam ediyor.

Afyonkarahisar Belediyesi Engelliler Meclisi tarafından başlatılan "Mavi Kapak" toplama kampanyası, engelli bireylerin umudu olmaya devam ediyor.


Afyonkarahisar Neriman-İbrahim Küçükkurt Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Münire Sıla Aydoğuş, kendi imkanlarıyla topladığı 2 bine yakın plastik kapakla "Mavi Kapak" kampanyaysına destek oldu. Toplanan kapaklar, Münire Sıla Aydoğuş ve ailesi tarafından Afyonkarahisar Belediyesi Beyaz Masa'ya teslim edildi.


Sıla Aydoğuş engelli vatandaşları hayata bağlayacak olan kampanyaya destek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek herkesi kampanyaya destek olmaya davet etti.

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