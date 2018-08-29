Mustafa Sarıgül’den Kocatepe’ye ziyaret

Mustafa Kemal Atatürk’ün 26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz emrini verdiği Kocatepe’de açıklamalarda bulunan Mustafa Sarıgül, vatandaşlara çocuklarını Kocatepe’ye getirmeleri çağrısında bulundu. Sarıgül, "Burası ulusal Kurtuluş Savaşımızın zaferle taçlandırıldığı yerdir. İşgalci emperyalistlerin Anadolu topraklarından temizlendiği yerdir. Bu ülkenin değerini anlamaları için, çocuklarınızı Kocatepe ruhuyla yetiştirin. 96 yıl önce burada büyük bir hazırlık vardı. Bugün mutluysak özgürsek bayrağımız göklerde güzel bir şekilde dalgalanıyorsa 96 yıl önce bugün bu saatlerde Mustafa Kemal Atatürkümüzün vermiş olduğu karara borçluyuz. ’Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri. Atamız ’ya istiklal ya ölüm’ dedi, o istikbal bizim şu anda istikbalimiz oldu. Bütün çocuklarımızı evlatlarımızı torunlarımızı Kocatepe’ye getirmeliyiz. Kocatepe ruhu yaşamalı Kocatepe ruhu örfümüz, adetimiz. Kocatepe ruhu bizim Cumhuriyetimiz, demokrasimiz. Kocatepe ruhu inançlara saygılı laikliğimizin temel güvencesi ama tarih tarihe mal olmalı Atatürk ve arkadaşlarının burada vermiş olduğu mücadele asla unutulmamalı. O gün bu mücadele verilmemiş olsaydı, o gün bu mücadele olmamış olsaydı bugün bu topraklarımızda özgür bir şekilde yaşama imkanımız yoktu. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını bir kez daha saygıyla rahmetle minnetle hasretle anıyorum mekanları cennet olsun. Yıllar önce Şişlili yurttaşlarım ile buraya gelmiştik. Yıllar önce Şişlili binlerce yurttaşımı gece sabaha kadar Kocatepe’de o anı yaşamıştık. İnşallah ileride tekrar Şişlili yurttaşımla ve binlerce yurttaşımla o geceyi burada bir kez daha yaşamayı çok arzu ediyorum. Bugün yıllar önce verilen mücadelenin önemli bir noktasındayız" dedi.