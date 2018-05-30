Afyonkarahisar Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadelede; suçtan arınmış güvenli bir toplumun gelişimine ve geleceğine güvenle bakabilen gençlerin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Narkotik Eğitim Tırı Afyonkarahisarlılarla buluştu. Tüm illeri dolaşarak halkın bilinçlenmesini sağlayan tırı ziyaret eden Vali Tutulmaz, yetkililerden bilgi aldı. Yetkililer, proje ile madde kullanımı ve bağımlılık ile ilgili doğru zannedilen yanlışlıklara dikkat çekmek, gençlere, ebeveynlere, eğitimcilere ve Afyonkarahisar’da yaşayan vatandaşlara doğru bilgi vermenin hedeflendiğini ifade etti.

“Uyuşturucu terörden daha tehlikeli”

Vali Mustafa Tutulmaz, Narkotik Eğitim Tırı’nı gezip, polislerden bilgi aldı. Uyuşturucunun terörden daha tehlikeli duruma geldiğine dikkat çeken Vali Mustafa Tutulmaz, “Narkotik Eğitim Tırı içinde uyuşturucunun başlangıcından sonuna kadar geçirilen evrelerin simülasyonunu gördük. Günümüzde artık uyuşturucu terörden daha tehlikeli bir duruma geldi. Emniyet kayıtlarımızda bir yılda uyuşturucudan ölen kişi sayısı, terörden ölen kişi sayısından daha fazladır. Uyuşturucu hem toplumu harap ediyor hem de aileleri harap ediyor. Gençlerde büyük zarar görüyor” diye konuştu.

"Hedef Olma-Hedefsiz Kalma Projesi" çerçevesinde oluşturulan Narkotik Eğitim Tırı’nda görevli narkotik uzmanı polisler, Anıtpark’ta uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları gibi konularda tırı ziyaret eden vatandaşlara bilgi veriyor