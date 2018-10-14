İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nihat Hatipoğlu Şuhut'ta programa katıldı

Afyonkarahisar’da Şuhut Belediyesi tarafından düzenlenen ’’Kardeşlik ve Birlik Ruhu’’ isimli programa Prof.

Afyonkarahisar'da Şuhut Belediyesi tarafından düzenlenen ''Kardeşlik ve Birlik Ruhu'' isimli programa Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konuk oldu.


Şuhut Belediyesi Şelale Düğün Salonu'nda düzenlenen programa Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program ilçe imamlarından Nuri Kartal'ın Kur'an tilaveti ile başladı. Programda konuşan İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, dünya hayatında zamanın nasıl değerlendirilmesi konusuna değindi. Program bitiminde konuşan Prof. Dr. Hatipoğlu, "Teşekkür ediyorum Şuhut halkına, ikinci kez buradayız. Sevgili Peygamberimizin gösterdikleri yakın ilgilerden dolayı sevgili Peygamberimizin muhabbetini beraberce yeniden hatırlamış olduk. Ben sevgili belediye başkanımıza da yeniden teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum çalışmalarında. Kültürel faaliyetlerinden dolayı, bu kadar güzel insanımızı bir araya getirdiği için inşallah bu hizmetler daimi olur" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.