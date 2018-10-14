Nihat Hatipoğlu Şuhut'ta programa katıldı

Afyonkarahisar'da Şuhut Belediyesi tarafından düzenlenen ''Kardeşlik ve Birlik Ruhu'' isimli programa Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konuk oldu.

Şuhut Belediyesi Şelale Düğün Salonu'nda düzenlenen programa Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program ilçe imamlarından Nuri Kartal'ın Kur'an tilaveti ile başladı. Programda konuşan İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, dünya hayatında zamanın nasıl değerlendirilmesi konusuna değindi. Program bitiminde konuşan Prof. Dr. Hatipoğlu, "Teşekkür ediyorum Şuhut halkına, ikinci kez buradayız. Sevgili Peygamberimizin gösterdikleri yakın ilgilerden dolayı sevgili Peygamberimizin muhabbetini beraberce yeniden hatırlamış olduk. Ben sevgili belediye başkanımıza da yeniden teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum çalışmalarında. Kültürel faaliyetlerinden dolayı, bu kadar güzel insanımızı bir araya getirdiği için inşallah bu hizmetler daimi olur" dedi.