O köylüler duygularını anlattı

Ankara’daki Kara Havacılık Okulu’nun Isparta’ya taşınmasında görevli helikopterden biri, yaşanan arıza nedeniyle Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar köyündeki toprak yola acil iniş yapmış, bu durumu gören vatandaşlar personeli sevgiyle karşılamıştı. Evlerinden getirdikleri yiyecek ve içeceklerle askeri personele yer sofrası kuran köylüler, yaşananların basına yansıması üzerine çok sayıda tebrik aldıklarını anlattılar.

Yürek ısıtan davranışların yaşandığı Anayurt Köyü‘nün Muhtarı Adem Kartal, yaşanan olayla ilgili olarak, "Dün cuma saatleriydi ve bizler de cuma namazındandık. Helikopterlerin sürekli gidip gelmesinden dolayı endişe duyduk. O esnada Alihsan kardeşimiz de yan tarafta ekin biçtiriyordu. İnen helikopteri görünce yardıma koşmuş. Diğer köylü kardeşlerimiz de yardıma geliyorlar ve askerlere ’Yapabileceğimiz bir şey var mı?’ diye soruyorlar. Onlar da teknik arızadan dolayı iniş yapmak zorunda kaldıklarını, her hangi bir sıkıntıları olmadığını anlatıyor. O esnada Alihsan kardeşimiz köye gidiyor hanımına yemek hazırlattırıp asker arkadaşlarımıza ikramda bulunuyorlar. Arıza ekibi geliyor ve arıza giderildikten sonra helikopter kalkıp Isparta istikametine devam ediyor. Zorda ve darda kalan herkese daima kapılarımız açıktır’’ dedi.

Askeri helikopterin teknik arızadan Çiftçiler yolu istikametine inmesi dolayısıyla olayın olduğu mekâna giden köylülerden Mehmet Yıldırım ise, "Helikopter inince yanına gittik. Arıza varmış, ’Bizim yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı?’ diye sorduk. Yardımlık bir şey olmayınca sadece yemek götürdü buradan arkadaşlarımız. Yemek yediler ve orada bizim yapabileceğimiz bir şey olmadığı için geri döndük" dedi.

Anayurt köyü sakinlerinden Hasan Yıldırım ise, konuyla alakalı açıklamalarında, ’’Helikopterler sık sık gelip geçmeye başlayınca herkes endişeler duymaya başladı, ’Acaba bir şey mi var’ diyerekten. Sonra öğrendik ki helikopter Sayılar mevkiine inmiş. Biz Sayılar deriz köy olaraktan. Oraya helikopter arızalanmış inmiş onu arıyorlarmış diye bu şekilde duyduk. Yalınız o helikopteri görmedik ötekilerin buradan geldiğini geçtiğini gördük’’ dedi.