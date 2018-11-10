Öğrenci velileri okul müdür vekilini dövdü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Akharım beldesindeki Atatürk Ortaokulu Müdür Vekili Yavuz Acar'a bir gurup öğrenci velisi tarafından yapıldığı iddia edilen saldırı düzenlenen basın açıklaması ile kınandı.

Olay, Akharım Atatürk Ortaokulu bahçesinde geçtiğimiz perşembe günü öğleden sonra yaşandı. İddiaya göre, kavga eden iki öğrenciden birinin iki ağabeyi diğer öğrenciyi okulda dersten çıkartarak dövmek istedi. Okul öğretmenleri buna izin vermeyince, sözlü tartışma ve kavga çıktı. Bunu haber alan Okulun Müdür Vekili Yavuz Acar okul bahçesinde öğrenci yakınlarını sakinleştirmeye çalışırken ailelerin diğer fertlerinin gelmesi ile birlikte kavga daha da büyüdü. Büyüyen kavga esnasında öğrenci yakınları Müdür Vekili Yavuz Acar'a saldırarak dövdü. Kavga sonrası baygınlık geçiren Müdür Vekili Yavuz Acar, 112 Acil Servis personeli yardımı ile kaldırıldığı Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'nde bir müddet tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Müdür Vekili Yavuz Acar'ın burnu kırılırken, sol gözünde morluk ve omurgasında zedelenme oluştu.

Olayı anlatı anlatan Müdür Vekili Yavuz Acar, “İki genç, okula kardeşlerinin kavgası üzerine geliyor. Kavga eden çocuğun ağabeyleri diğer çocuğu okuldan çıkarmak istiyor. Öğretmenlerde bu duruma izin vermeyince bir laf, söz kavgası ortaya çıkıyor. Bu arada ben diğer binada idim. Koşarak geldim. Bunlar bu arada galeyana geldiler. Babalarını falan çağırdılar. Bir tane yaşlı dedeleri geldi. Taş atan kadınlar vardı. Bir anda üzerime atıldılar, 5 ya da 6 kişi çullandı üzerime. Yaşlı adam bıçak çekti. Karnımıza saplıyordu. Sırtıma taş vurdular. Gözümün altında morluk var. Burnumda kırık var. Pazartesi günü doktor ameliyat olup olmayacağımı söyleyecek. Omurgalarımda hafif bir zedelenme var. Darp raporunu aldım. Şikâyetçi olacağım. İfademi vermedim. Yakın zamanda gidip ifademi vereceğim. Bu olay sonrası sayın Kaymakamımız Eflatun bey, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Emin hocam, diğer okul müdürleri, diğer öğretmen arkadaşlarımız, okulumuzdan öğretmen arkadaşlarımız, köyümüzün velilerinden çok kişi aradı. Üzgün olduklarını söyledi. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşanmaz” diye konuştu.

Müdür Vekili Yavuz Acar'ın öğrenci yakınları tarafından darp edilmesine tepki amaçlı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sendika temsilcileri ortaklaşa bir basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasına Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Osman Gönülseven, Türk Eğitim Sen İlçe Başkanı Kemal Yılmaz, Eğitim Sen İlçe Başkanı Merdan Gül, Eğitim İş Başkanı Mesut Aydın, sendika üyeleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Bütün sendika temsilcileri adına basın açıklaması yapan Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Osman Gönülseven, “Öğretmenimize acil şifalar diliyoruz. Eğitimcileri hedef alan ve hazin sonuçlara yol açan şiddet sarmalı her bakımdan üzücü olduğu kadar düşündürücüdür. Öğretmenlerimizden öğrencilerimize, yöneticilerimizden velilerimize kadar bütün eğitim camiasını, millet temelinde geniş bir aile gibi düşünüyoruz. Bizim nazarımızda her üyesiyle saygıya değer bu ailenin hangi ferdine olursa olsun, yapılan saldırıyı kayıtsız şartsız kınıyor, te'lin ediyoruz" dedi.