Öğrenciler açılan kermes

Semerkan Vakfı Afyonkarahisar Şubesi'ne bağlı Yardıma Muhtaç Aile ve Öğrencilere Yardım Derneği tarafından öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla kermes açıldı.

Uzunçarşı'da düzenlenen kermesin açılışına Semerkad Vakfı Afyonkarahisar İl Başkanı M. Emin Birliktir'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kermesin açılışının ardından davetliler bayanlar tarafından hazırlanan el işlerini inceledi. Kermes hakkında bilgi veren Semerkan Başkan M. Emin Birliktir, “Görmüş olduğunuz tüm mamullerin yüzde 95'in,i bayanlarımız kendi el emeği, göz nurlarıyla hazırladılar. Buradan sağlanacak gelirlerin tamamı da biliyorsunuz üniversite öğrencilerimiz var. En son Erkmen bölgemizde açmış olduğumuz Kur'an kursumuz var, yatılı Kur'an kursu. Bu sene yaklaşık 60 tane öğrencimiz başladılar eğitime. Onların eğitimlerinde kullanılacak. Neticede biz Sünni Müslüman bir ülkeyiz. Ben kermesimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Semerkand Vakfı 3. Bölge Başkanı Nurullah Bediroğlu, da kermese katılarak, “Ablalarımızın el emeği göz nuru ürünlerimiz var. Allah Razı olsun onlardan. Bizde hayırlı olsuna geldik. Rabbim inşallah muvaffak eder. Böylesi hayır işlerinin tüm sivil topluk kuruluşlarında yapılmasını destekliyoruz” dedi.