Öğrenciler Karahisar Gençlik Merkezi etkinliğinde doyasıya eğlendi

Fatih Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliklere Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Müdürü Gökhan Gürbüz, İletişim Uzmanı Eren Gökyer, Gençlik Lideri Özlem Göktaş Çetinkaya ve Gençlik Merkezi personelleri katıldı. İletişim Uzmanı Eren Gökyer tarafından öğrencilere Kişisel Gelişim ve Motivasyon dersi verildi. Kişisel Gelişim ve Motivasyon dersi öğrencilerin soru cevap şekliyle devam etti. Daha sonra Ebru Sanatı Eğitmeni Ömer Faruk Barış öğrencilerin katılımları ile birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı. Usta Öğretici Ömer Faruk Barış tarafından öğrenciler ve eğitmenlere ebru sanatı tanıtıldı. Öğrencilerin ebru sanatına olan merakları görülmeye değerdi. Akabinde ise satranç, Osmanlı sanatı matrak, halat çekme yarışı, ok atma, palyaço eşliğinde resim yapma etkinlikleri gerçekleşti.

Ebru sanatı ile tanışan Fatih Ortaokulu öğrencisi Ayşenur Hisar konuyla ilgili açıklamalarında, ''Karahisar Gençlik Merkezi okulumuzda çeşitli etkinlikler düzenledi bende ebru sanatı etkinliğine katıldım'' dedi.

Zeynep Kübra Tosun ise açıklamalarında, ''Karahisar Gençlik Merkezinin okulumuzda düzenlemiş olduğu etkinliklerde ben ebru sanatı etkinliklerine katıldım. Burada çok eğlendim çok eğlenceliydi çok mutlu oldum. Hem ebruyu öğrenmiş oldum hem de benim için çok güzel bir hatıra olmuş oldu. Karahisar Gençlik Merkezinden gelen herkese çok teşekkür ediyorum'' dedi.

Hamza Eren Kurt ise, ''Karahisar Gençlik Merkezinin okulumuzda düzenlediği aktivitelerden satranç'a etkinliğine katıldım. Satranç'ı severim aynı zamanda yendiğim için mutluyum. Ayrıca böyle aktivitelerin olmasını seviyorum. Onlara teşekkür ediyorum inşallah başka zamanda gelirler. Onlara teşekkür ediyorum tekrardan'' dedi.

İletişim Uzmanı Eren Gökyer ise açıklamalarında, '' Karahisar Gençlik Merkezi olarak gönüllü eğitimler ve etkinliklerdeyiz. Bugünde Şuhut'tayız Fatih Ortaokulundayız. Gönüllü gençlerimiz ile birlikte liderlerimiz ile birlikte eğitmenlerimiz ile birlikte çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olan bir kurum olan Gençlik Merkezini gönüllü faaliyetlerle gençlerimizin hem sosyal hem kültürel hem de hayata hazırlanması anlamında çok önemli aktivitelerde bulunuyor. Bu döneminde ilk etkinliğini Şuhut'ta yaptık Fatih Ortaokulundayız. Burada bulunmaktan çok mutluyuz. Gençlerle birlikte çok güzel etkinlikler var işte bir tarafta satranç oynayan gençlerimiz var bir tarafta dart oynayan gençlerimiz var iletişim eğitimimiz oldu seminerimizi gerçekleştirdik. Güzel sosyal ve kültürel bir faaliyet oluyor bu faaliyetlere de Karahisar Gençlik Merkezi olarak devam ediyoruz bende gönüllü eğitmenlerinden bir tanesiyim. Burada iletişimle alakalı gençlerle birlikte seminerler yapıyoruz'' dedi.