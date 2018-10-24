Öğrenciler okul başkanlığı için oy kullandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Gazipaşa Ortaokulunda 5 adayın bulunduğu okul meclisi başkanlığı seçimi için öğrenciler sandık başında oy kullandı.

Öğrenciler ilk kez oy kullanmanın heyecanını yaşarken adaylar ise birbirinden enteresan vaatlerini ortaya koydu. Gazipaşa Ortaokulu Müdürü Hasan Hüseyin Cacı Okul Meclis Başkanlığı ile ilgili açıklamalarında, "Okulumuzda bugün okul meclisi başkanlığı temsilcimizi seçiyoruz. Çocuklarımızın eğitim alanı çerçevesinde demokrasiyi özümseyebilmeleri için demokratik bir ortamda 5 adayımız bulunmaktadır. Bu adaylarımız gerekli çalışmalarını yaptılar. Okul meclisi başkanlığı için adaylığını koyan 5 adayımız okulumuzda sınıfları dolaşarak gerekli çalışmalarını ve bilgilendirmelerini yaptı. İnşallah başkanlık için seçilen öğrencimiz okulumuz ve ilçemiz için hayırlı uğurlu olur" dedi.

Yapılan seçimler sonrasında Gazipaşa Okul Meclisi Başkanlığına 8/B sınıfı öğrencisi Tuğba Erken seçildi.