Öğrenciler yıl sonunu festivalle kutladı

Festivalde Şuhut halkına sergilenen el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı. Birbirinden güzel yöresel lezzetlerin sergilendiği festival eğitim camiası ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Şuhut Anadolu Lisesi Festivali canlı müzik eşliğinde öğrencilerin eğlenceli anlarına tanık oldu.

Şuhut Anadolu Lisesi Müdürü Halit Çalış, festival ile ilgili yaptığı değerlendirmede, ’’Şuhut’un geleneksel lezzetlerinin tanıtıldığı kermesimiz bir festival havasında olmasını istediğimiz bu sene birincisini gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimize çok ciddi bir katılım oldu.Bütün okullardan Şuhut halkından,çevremizdeki kasabalardan gelen insanlar oldu.Çok güzel oldu inşallah bunun devamını yine önümüzdeki dönemlerde yapmak istiyoruz.Katılan tüm halkımıza ve öğrencilerimize teşekkür “ diye konuştu.

Müdür Başyardımcısı Erkan Göktaş, ise ’’2017-2018 yılının sonunda düzenlemiş olduğumuz geleneksel olarak tüm Şuhut halkı ve tüm okullarımızın katılımları ile gerçekleştirdiğimiz birinci Şal Festivalini düzenlemiş olduk. Festivalimize emeği geçen Öncelikle Okul Müdürümüz Halit Çalış, Kaymakamımız Dr. Mehmet Boztepe,Belediye Başkanımız Recep Bozkurt’tan, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Eroğlu’ndan öncelikle katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Şuhut Anadolu Lisesi öğrencilerinden Sıla Özsevinç, ’’2017-2018 Eğitim öğretim yılının bahar şenliğini yapıyoruz. Etrafımızdaki bütün okullar buraya geldi. Herkes çok memnun herkes çok eğleniyor” diye konuştu.

Şuhut Anadolu Lisesi Öğrencisi Senanur Ağduk ise ’’Kermesimizde yöresel yemeklerden her şeyden vardı. Bu yüzden okulumuza çok teşekkür ederiz bu imkanları bizlere sundukları için’’ ifadelerine yer verdi.

Şuhut Anadolu Lisesinde düzenlenen yıl sonu festivaline Şuhut İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, protokol üyeleri, eğitim camiası ve çok sayıda vatandaş katıldı.