Öğrencilerden Afrin’deki Mehmetçiğe mektup

Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu 6-B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ile beraber Şuhut PTT Şubesi’ne giderek Afrin’de bulunan Mehmetçiğe mektuplarını PTT Baş Müdürü Mehmet Örsdemir ile beraber gönderdiler. PTT Baş Müdürü Örsdemir 6-B sınıfı öğrencilerine meyve ve çikolata ikramında bulundu. 6-B sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri mektuplarını gönderdikten sonra PTT Baş Müdürü Mehmet Örsdemir ve Şuhut PTT şubesi çalışanları ile günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu Müdürü Yusuf Ziya Kumalar ’’Afrin’de bulunan kahraman Mehmetçiklerimize moral sağlamak ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimize vatan, millet ve bayrak sevdasını aşılamak istiyoruz. Askerlerimize muzafferiyetler, şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz.” dedi.

6-B sınıfı öğrencilerinden İlknur Ateş ise duygularını ’’Bizleri koruyan rahat yaşamamızı sağlayan asker ağabeylerimize moral sağlamak için mektuplar gönderdik. Asker ağabeylerimizin sağ salim evlerine dönmesini istiyoruz” sözleriyle dile getirdi.