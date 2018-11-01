Öğrencilerden örnek davranış

Afyonkarahisar'ın Şuhut Anadolu Lisesi öğrencileri, A-EKİP projesi kapsamında eski emekli öğretmenlerini ziyaret ederek gönlünü aldı.

Şuhut ilçesinde yaşayan emekli öğretmenleri Havva Dudu Akgün'ü evinde ziyaret eden öğrenciler, diğer arkadaşlarına da örnek davranışta bulundu. Emekleri öğretmenleri Havva Dudu Akgün ile bir süre sohbet eden öğrenciler hasret giderdi.

Öğretmenleri Havva Dudu Akgün ise duygu dolu anlar yaşadığını belirterek ziyaretlerinden dolayı öğrencilerine teşekkürlerini sunduğunu ifade etti.