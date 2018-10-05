Okul başkanlığı seçiminde vaat yağmuru

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu'nda yapılan başkanlık seçimlerinde adaylar bol bol vaatlerde bulunurken, öğrenciler heyecan içinde sandık başında oylarını kullandı.

Şuhut'ta öğrenciler oylarını kullanırken başkan adaylarının ise heyecanlı bir bekleyiş içerisinde oldukları gözlerden kaçmadı. Başkan adayları birbirinden değişik vaatleri ile yapacakları hizmetleri anlattı.

Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu Müdürü Cengiz Sarıkoç, başkanlık seçimiyle ilgili açıklamalarında, ''Okulumuzda bugün öğrenci okul temsilcimizi seçiyoruz. Çocuklarımızın demokrasi eğitimini almaları için demokrasiyi özümseyebilmeleri için demokratik bir ortamda 8 adayımız var. Bu adaylarımız gerekli propaganda çalışmalarını da yaptılar. Seçim Kurulundan aldığımız malzemelerle gerçek seçim havasında okulumuzun öğrenci temsilci adayı seçilmekte. Adaylara sınıfları dolaşarak veya burada tüm öğrencilere hitap ederek propaganda imkanı sunduk. Kendilerine panolar oluşturdular. Gerekli seçim çalışmalarını demokratik bir ortamda yaptılar. İnşallah seçilen öğrencimiz okulumuz için ilçemiz için hayırlısı olur. Bu seçilen öğrencimiz ayrıca ilçe okul temsilcisi olabiliyor. Ona aday olup olmayacağına kendisi karar veriyor. Bu okul temsilcimiz seçildikten sonra ilçe öğrenci kurulu oluşturulacak ve temsilci ile gönderilecek inşallah'' dedi.

Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu öğrencilerinden okul başkan adayı Fatma Ceren Çakmar, konuyla ilgili açıklamalarında, ''Yardım kampanyaları düzenlemeyi, geziler yapmayı istiyorum. Seçim okulumuz için hayırlı olsun, diğer başkan adayları içinde hayırlı olsun'' dedi.

Bir diğer başkan adayı Mustafa Kerem Arslan ise, ''Başkan olursam futbol, basketbol, voleybol fileleri yaptıracağım. Futbol sahasına çizgiler yaptıracağım. Atık pil kutularını arttıracağım bahçemizdeki çöp kutularını arttıracağım. Şimdilik bunları düşünüyorum" diye belirtti.

Diğer başkan adayı Zeynep Ceylan da açıklamalarında, ''Ben öncelikle futbol oynayan arkadaşlarım için futbol kaleleri ile fileler taktıracağım. Basketbol oynayan arkadaşlarım için basketbol fileleri taktıracağım. Arkadaşlarımız ile turnuvalar ve yarışmalar düzenleyeceğim, vaatlerimde var'' dedi.

Yapılan seçimlerde Fatma Ceren Çakmar Okul Başkanlığına seçildi