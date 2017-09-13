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13 Eylül 2017 17:40

Okul servislerinde için tedbirler alındı

Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamada, eğitim-öğretim gören öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak amacıyla güvenlik güçleri tarafından bir takım tedbirlerin alındığı bildirildi.

Okul servislerinde için tedbirler alındı

13 Eylül 2017 17:40


Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte öğrencilerin güvenli bir trafik ortamında yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla okul servis araçları Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince ‘Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ ve ilgili diğer mevzuatlar doğrultusunda kontrol edildiği ve gerekli şartlara sahip olan servis araçları kayıt altına alınarak öğrenci servisi yapmalarına izin verildiği bildirildi. Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın velileri olarak şehir okul servis aracı olarak Belediye Başkanlığınca verilen ‘Okul Servis Aracı İzin Belgesi’ ile Emniyet ve Jandarma Trafik Şube Müdürlüğünce Logo yapıştırılan araçlar dışında servis araçlarının tercih edilmemesi gerekmektedir.”




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