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Ölüm kazan dairesinde yakaladı

Afyonkarahisar’ın Fethibey kasabasında bir şahıs, kalorifer kazan dairesinde ölü bulundu.

Afyonkarahisar'ın Fethibey kasabasında bir şahıs, kalorifer kazan dairesinde ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre, merkez Fethibey kasabasında evinin bodrum katında bulunan kalorifer kazan dairesine kömür atmaya giden Halil İbrahim Temir (57) uzun süre çıkmayınca durumdan şüphelenen yakınları kazan dairesine indi. Temir'ın cansız bedeniyle karşılaşan ailesi, hemen 112 Acil Servis'i ve polisi aradı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde yapılan otopside Halil İbrahim Temir'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

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