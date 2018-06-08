Oluşturdukları ’Doğa Sınıfı’nda karnelerini aldılar

Mehmet Yaşar İlkokulu öğrencileri, Okul Müdürü Mehmet Gönen, Fen Bilimleri Öğretmeni Ahmet Çatalpınar ve Matematik Öğretmeni Salih Yıldız önderliğinde okulun bahçesine ’Doğa Sınıfı’ ve kümes yaptı. Sıcak havada daha rahat ortamda ders işlemeyi planlayan öğretmen ve öğrenciler, okul bahçesindeki çam ağaçlarının altına sıra, masa ve yazı tahtası gibi sınıf araç ve gereçleri koyarak ’Doğa Sınıfı’ oluşturdu. Sıcak günlerde derslerini bu ’Doğa Sınıfı’nda yapan öğretmen ve öğrenciler, teneffüs ve boş zamanlarını da okul bahçesindeki kümesteki tavuk ve ördeklerin bakımını üstlendi. Öğrenciler okulların tatile girmesi ile birlikte de ders işledikleri doğa sınıfında karnelerini aldılar. Daha sonrada bahçedeki kümese koşan öğrenciler, öğretmenlerine yaz tatili boyunca kitap okuyacaklarının ve kümesdeki hayvanlara bakacaklarının sözünü verdi.

Okulun öğretmenlerinden Hatice Talay, “Doğa dersliğimizde derslerimizi işledik. Karnelerimizi de okulun kapanması nedeni ile ‘doğa dersliğinde’ de verdik. Okul kapandı ama, okul öğrencilerimiz için oyun alanı. Onlar boş zamanında burada oyunlarını oynamaya devam edecek. Kümes de ki hayvanlara da bakmaya devam edecekler. Hepsine başarılar diliyorum. Doğa dersliğinde de dersler çok zevkli geçti. Başarılı olduğunu hissettik” diye konuştu.

Okulun öğrencilerinden Hasan Hüseyin Türker, “Doğa sınıfında karnemizi aldık. Kümes hayvanlarımızı bakıyoruz. Yazında tatilde de bakacağız” diye konuştu.