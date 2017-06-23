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23 Haziran 2017 22:39

Ordu, millet aynı iftar sofrasında oruçlarını açtı

Afyonkarahisar’da hayırsevelerin desteğiyle askerler ve vatandaşlar oruçlarını askeri birlik içerisinde aynı iftar sofrasında açtı.

Ordu, millet aynı iftar sofrasında oruçlarını açtı

23 Haziran 2017 22:39


Kentte hayırseverlerin desteği ile Milli Savunma Bakanlığı Afyonkarahisar Askeralma Bölge Başkanlığında askerler ve vatandaşlar aynı iftar sofrasında oruçlarını beraber açtılar. Şubede görevli subay, astsubay ve vatani görevini yapan askerler vatandaşlar ile askeri birlik bahçesine konulan masalarda oruçlarını beraber açtılar. Vatandaşların askerlere hayli sıcak davrandıklarının gözlendiği iftar yemeğinde koyu sohbetlerin yapıldığı da dikkatlerden kaçmadı. İftar programı öncesi bir açıklama yapan Askeralma Bölge Daire Başkanı Personel Albay Murat Diker, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücünü emrinde olduğu milletin güven ve sevgisinden aldığını kaydetti. Diker, “Türk ordusu, Türk milletinin ordusudur. Ordu, millet el ele ilkesini benimsemiştir. Mübarek Ramazan ayının bu son günlerinde buraya gelerek askerlerimizle, sizlerin kendi çocukları ile iftar yapmanız bizi çok sevindirdi” dedi.


İftar programında ezanın okunması ile oruçlar hep beraber açılırken, iftarın ardından dualarda edildi.




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