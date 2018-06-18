Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Sandıklı’da

Bakan Eroğlu’nu Sandıklı Belediyesi önünde İlçe Kaymakam vekili Adem Can, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile ilçe protokol üyeleri ve vatandaşlar karşıladı. Bayramlaşmanın yapılacağı Bedesten çarşısına giderken Bakan Eroğluna Sandıklı’nın Dutağaç köyünde yetiştirilen kirazlardan ikram edildi. Bakan Eroğluda kirazların tadına baktıktan sonra vatandaşlara ve basın mensuplarına ikram etti.

Bedesten çarşısında yapılan bayramlaşmada konuşan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl "Bu çarşının temelini bakanımız atmış idi ve kısa süre önce bitirdik. Bakanımızın emegi çok, kendisi bize bir telefon kadar yakın, kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra Bakan Veysel Eroğlu, yaptığı konuşmada vatandaşların Ramazan Bayramını tebrik etti. Sandıklı’ya yapılan hizmetleri anlatan Eroğlu, Milli Parklara ait olan Akdağ tabiat parkını Sandıklı Belediyesine verdiklerini, oraya bir gölet yaptıklarını belirterek "Cennetten bir bir parça görmek isteyen Akdağ‘a gelsin" dedi.

Bakan Eroğlu Akdağ’ın fotoğrafını gösterek gölettin üzerine ahşap bir köprü yapmasını ve seyir sevkinin artırılmasını isteyerek ilgililere köprü yapımı için talimat verdi.

Sandıklı’da yeni yapılan Konak Park’a geçen Eroğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı.