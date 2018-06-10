Ben şöyle diyorum; ’Recep Tayyip Erdoğan ağır sıklet. Kendisi tüy sıklette” dedi.

Bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Afyonkarahisar’a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, seçim çalışmaları kapsamında bir alış veriş merkezindeki iş yerlerini ziyaret ederek, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde AK Parti’ye destek istedi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, AK Parti Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser ve teşkilat mensupları Bakan Eroğlu’na ziyaretlerinde eşlik ettiler.

Esnaflarla ve alış veriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Bakan Eroğlu, çocuklarla yakından ilgilenerek, ağaçtan yapılmış kuş evi hediye etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar’daki alış veriş merkezlerine bölgedeki il ve ilçelerden insanların geldiğini dile getirdi. Bakan Eroğlu, sohbet ettiği vatandaşlara yeni kurulan Afyon Sağlık Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) bünyesinde bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Onkoloji ve Hematoloji Hastaneleri hakkında bilgiler verdi. Bu iki hastanenin sadece Türkiye’de değil, Avrupa’nın da en iyi hastaneleri olduğunu vurgulayan Bakan Eroğlu, fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Bakan Eroğlu, alış veriş merkezindeki mağazaların reyonlarına geçerek ’Baba mesleği’ diyerek gömlek satmaya çalıştı.

“Recep Tayyip Erdoğan ağır sıklet Muharrem İnce, tüy sıklette”

Alış veriş merkezi ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Beyaz Türk, kendisini de milletin zencisi olarak dile getirmesi ile ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Kusura bakmasın söyledikleri bu tabirler fevkalade yanlış. Cumhurbaşkanımız bütün milletimizin gönlünde. 80 milyonun gönlünde yatan ve gerçekten dünyanın en tecrübeli lideri. Yani kendisini Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile kıyaslaması gerçekten çok garip. Bunu ben böyle ’Laf ola beri gelin’ derler. Bizim Afyon’da. Bunun gibi söylenmiş bir söz olarak kabul ediyorum. Kendisini Recep Tayyip Erdoğan ile mukayese etmesin. Ben şöyle diyorum: ’Recep Tayyip Erdoğan ağır sıklet. Kendisi tüy sıklette. Biraz çalışsın. Daha çok fırın ekmek yiyecek. Yetişsin. Tecrübe yok. Yaptığı bir şey yok ve çaktığı bir çivi yok. Recep Tayyip Erdoğan ile kendisini nasıl mukayese eder. Bunun için gerçekten çılgın olması lazım" diye konuştu.

“Rahmetli Necmettin Erbakan hocam mezardan çıkıp gelse bunları sopa ile kovalar”

Bakan Eroğlu’na bir gazetecinin "Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "O da şaşırmış. Ben buradan şunu söylüyorum. Rahmetli Necmettin Erbakan hocam mezardan çıkıp gelse bunları sopa ile kovalar bu adamları. Hem de sopayla. Ben rahmetli hocamı çok iyi tanıyorum. Hocamın talebesiyim. Asla hocam bu anlayışta değildi. Bunlar ala kabul edilemez. Maalesef bu adam hocamızın mezardaki kemiklerini sızlatıyor. Onun için ben Saadet Partililere şunu söylüyorum. Allah aşkına bu adamın peşinden gitmeyin. Bu adam iyice şaşırmış vaziyette. Artık sizin yeriniz Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı. Sizin yanınız AK Parti’nin yanı. Bunu özellikle söylüyorum." diye cevap verdi.

“Anneler ve babalar çocuklarınıza sahip çıkın”

Sıcak havalarda gölet ve sulama kanallarına serinlemek için girenleri uyaran Bakan Eroğlu, "Şimdi bu tür şeylerde bilhassa kanallara giriyor. Kanallara su verdik. Bütün Türkiye’de ve su akıyor. Özellikle kanallarda hızlı bir su akışı var. En az bir veya iki metreküp saniye. Saniyede iki metreküp. Buna karşı gerçekten çok iyi bir yüzücü de olsa duramaz. Çünkü durgun su değil. Özellikle ben şunu istirham ediyorum: Anneler ve babalar çocuklarınıza sahip çıkın. Serinlemek için su kanallarına girmesinler. Çok tehlikelidir. Çok dikkat etsinler" diye konuştu.