Dr. Veysel Eroğlu Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir dizi temel atma ve açılış törenine katıldı.

Dr. Veysel Eroğlu, 69 milyon TL’lik yeni yatırımlar için Sandıklı’da Kapalı Spor Salonunda vatandaşlar ile buluştu. Çok sayıda vatandaşın katıldığı törende Sandıklı’nın bir evladı olduğunu ifade eden Bakan Eroğlu, yapılan hizmetlerin devam etmesi için ve 2023, 2053 hedeflerine ulaşabilmek için 24 Haziran’da oyunu bozacaklarını söyledi.

“24 Haziran’da oyunu bozacağız”

Bakan Eroğlu, “24 Haziran’da oyunu bozacak ve inşallah bunlara dersini vereceğiz. Yola devam, yola devam diyeceğiz. Büyük Türkiye için yola devam diyeceğiz. Biz bazı şeyleri burada anlatamıyoruz. Bizim bildiklerimizi ve Türkiye üzerinde oynanan oyunları bilseniz bir saniye bile yerinizde duramaz hoplardınız. Biz bunların sadece bazılarını anlatıyoruz. Anlatmamız da gerekli” dedi.

“Kafamızın çalışmasını Sandıklı leblebisine borçluyuz”

Sandıklı’nın meşhur leblebisini çok yediğini ve Sandıklı Hüdai Kaplıcaları’nda her fırsatta geçmişte konakladığını ifade eden Eroğlu, “Biz Hüdai Kaplıcaları’nda büyüdük. Kafamızda çalışıyor ise Sandıklı leblebisine borçluyuz. Acaba Sandıklı’ya yapılan hizmetlerin daha önceden onda biri yapıldı mı? Biz daha da fazla yapacağız inşallah. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar için, Sandıklı’mız için ne kadar ödenek istedik isek gerekeni yap diyen Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Daha sonra 7 projenin temeli atılarak, tamamlanan projelerin de açılışı gerçekleştirildi. ORKÖY kapsamında kuraların çekilmesi ve Sandıklı Orman Fidanlığı tarafından vatandaşlara meyve ve çam fidanlarının dağıtımı ile program sona erdi.