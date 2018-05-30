Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Afyon
  •  » Orman Ve Su Işleri Bakanı Eroğlu, Sandıklı'da Temel Atma Ve Açılış Törenine Katıldı
30 Mayıs 2018 20:01

Orman ve Su işleri Bakanı Eroğlu, Sandıklı’da temel atma ve açılış törenine katıldı

Orman ve Su İşleri bakanı Prof.

Orman ve Su işleri Bakanı Eroğlu, Sandıklı’da temel atma ve açılış törenine katıldı

30 Mayıs 2018 20:01

Dr. Veysel Eroğlu Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir dizi temel atma ve açılış törenine katıldı.


Dr. Veysel Eroğlu, 69 milyon TL’lik yeni yatırımlar için Sandıklı’da Kapalı Spor Salonunda vatandaşlar ile buluştu. Çok sayıda vatandaşın katıldığı törende Sandıklı’nın bir evladı olduğunu ifade eden Bakan Eroğlu, yapılan hizmetlerin devam etmesi için ve 2023, 2053 hedeflerine ulaşabilmek için 24 Haziran’da oyunu bozacaklarını söyledi.


“24 Haziran’da oyunu bozacağız”


Bakan Eroğlu, “24 Haziran’da oyunu bozacak ve inşallah bunlara dersini vereceğiz. Yola devam, yola devam diyeceğiz. Büyük Türkiye için yola devam diyeceğiz. Biz bazı şeyleri burada anlatamıyoruz. Bizim bildiklerimizi ve Türkiye üzerinde oynanan oyunları bilseniz bir saniye bile yerinizde duramaz hoplardınız. Biz bunların sadece bazılarını anlatıyoruz. Anlatmamız da gerekli” dedi.


“Kafamızın çalışmasını Sandıklı leblebisine borçluyuz”


Sandıklı’nın meşhur leblebisini çok yediğini ve Sandıklı Hüdai Kaplıcaları’nda her fırsatta geçmişte konakladığını ifade eden Eroğlu, “Biz Hüdai Kaplıcaları’nda büyüdük. Kafamızda çalışıyor ise Sandıklı leblebisine borçluyuz. Acaba Sandıklı’ya yapılan hizmetlerin daha önceden onda biri yapıldı mı? Biz daha da fazla yapacağız inşallah. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar için, Sandıklı’mız için ne kadar ödenek istedik isek gerekeni yap diyen Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.


Daha sonra 7 projenin temeli atılarak, tamamlanan projelerin de açılışı gerçekleştirildi. ORKÖY kapsamında kuraların çekilmesi ve Sandıklı Orman Fidanlığı tarafından vatandaşlara meyve ve çam fidanlarının dağıtımı ile program sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç