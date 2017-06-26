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26 Haziran 2017 13:21

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu:

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu:

26 Haziran 2017 13:21

Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye’nin üzerinde büyük bir tarihi mesuliyet olduğunu ifade ederek, “Bakıyorum bütün dünyayı gezdiğim zaman şunu görüyoruz gönül coğrafyamızdaki Bosna’dan, Endonezya’ya kadar Gazze’den Libya’ya kadar Katar’dan belki Azerbeycan’a kadar bütün gönül coğrafyasındaki insanlar Türkiye’den çok şey bekliyor” dedi.


Bakan Veysel Eroğlu, Ramazan Bayramı’nı geçirmek üzere geldiği memleketi Afyonkarahisar’da, belediye tarafından gerçekleştirilen bayramlaşma törenine katıldı. Gedik Ahmet Paşa Külliyesi’nde (Taş Medrese) gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, Hatica Özkal, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Burcu Köksal, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Mehmet Parsak, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Orhan Sırma, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, daire müdürleri, basın mensupları ve davetliler katıldı. Gerçekleştirilen törende konuşan protokol üyeleri bayramların birlik ve beraberliğin pekiştirilmesindeki önemine vurgu yaparak, bayramın huzur getirmesi temennisinde bulundu.



"Haçlı Seferleri hala devam ediyor"


Törende son olarak söz alan Bakan Eroğlu, geçtiğimiz yılki Ramazan Bayramı sonrasında Türkiye’nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine tanık olduğunu hatırlattı. Türkiye’nin geçen bayramda bir çok hadiseye tanık olduğunu anımsatan Bakan Eroğlu, “15 Temmuz’da gerçekleşen bir teşebbüs vardı biliyorsunuz alçak FETÖ darbe girişimi Allah’a şükürler olsun ki cenab-ı Allah’ın yardımı tabi milletimizin kahramanlığı Cumhurbaşkanımızın direnişi sayesinde bütün herkesin karşı koyması neticesinde bu alçak darbe girişimi engellendi. Bu darbe neden oluyor Türkiye’de? Çünkü Türkiye özellikle bir kale bu bakımdan düşmanlar bu kaleyi yıkmak istiyor. Aslında Haçlı Seferleri hala devam ediyor yani başka şekilde devam ediyor. Özellikle bu coğrafyada ayakta kalmanın yegane yolu çok güçlü olmaktan geçiyor. İşte bizler mutlaka bu bayramları da vesile kılarak birlik beraberlik kardeşliğimizi daha da pekiştirmemiz lazım. Türkiye’yi daha da ileriye götürmemiz gerekir. Tek çare budur diye diye düşünüyorum. Çünkü gönül coğrafyamızda tek kalan kale burası. Bakıyorum bütün dünyayı gezdiğim zaman şunu görüyoruz gönül coğrafyamızdaki Bosna’dan, Endonezya’ya kadar Gazze’den Libya’ya kadar Katar’dan belki Azerbeycan’a kadar bütün gönül coğrafyasındaki insanlar Türkiye’den çok şey bekliyor. Dolayısıyla üzerimizde çok büyük bir tarihi mesuliyet var” diye konuştu.


Bayramlaşma töreninin ardından Bakan Eroğlu, sırasıyla Afyonkarahisar Huzurevi, Polisevi ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek buradaki bayramlaşma törenlerine katıldı.




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