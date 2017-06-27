Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu:

Dr. Veysel Eroğlu, 2016 yılında Türkiye’de başta darbe girişimi olmak üzere yaşanan gelişmelere rağmen ülke ekonomisinin büyüdüğünü kaydederek, “2016 yılında Türkiye’nin kısa sürede 1 yılda başına gelenler özellikle Türkiye’nin üzerine plan yapanların bu planları başka bir ülkede olsa o ülke ayağı kalkamaz” dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, Ramazan Bayramı’nı geçirmek üzere geldiği memleketi Afyonkarahisar’da, Sandıklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bayramlaşma törenine katıldı. Törene Bakan Eroğlu’nun yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, Hatica Özkal, Sandıklı Kaymakamı Köksal Şakalar, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Orhan Sırma, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İl Genel Meclis (İGM) Başkanı Salih Sel, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde konuşan Bakan Eroğlu, 15 Temmuz’a vurgu yaparak yaşananların her ülkenin kaldırabileceği badireler olmadığını anımsattı. 2016 yılında Türkiye’de yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen ülke ekonomisinin büyüdüğünü ve geliştiğini aktaran Bakan Eroğlu, “Türkiye gelişiyor, büyüyor. Bakın 2016 yılında Türkiye’nin kısa sürede 1 yılda başına gelenler özellikle Türkiye’nin üzerine plan yapanların bu planları başka bir ülkede olsa o ülke ayağı kalkamaz. Ama Allah’a şükür dirayetli bir Cumhurbaşkanımız var, Başbakanımız ve hükümetimiz gece gündüz çalışıyor ve görüyorsunuz bu seneki büyüme yüzde 5 ile gerçekten bütün dünyayı şaşırttı. Çin ve Hindistan’dan sonra en çok büyüyen ülke Türkiye Allah’a şükür, Allah’ın izni ile 2017, 2016’dan daha güzel olacak. 2018 ise 2017’den daha güzel olacak ve bunun müjdesini veriyorum. Allah’ın izni ile Türkiye büyüyecek ve gelişecek. Sevgili kardeşlerim sizler sayesinde, Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir hedef var o da 2023 hedefi. Biz büyük bir milletin bize ekonomide öyle 16. sırada olmak yakışmaz. Biz çağ açıp çağ kapatan bir neslin torunlarıyız bu yüzden Allah nasip ederse 2023 yılında yani Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına Türkiye’yi hep beraber taşıyacağız” diye konuştu.

Bakan Eroğlu, konuşmaların ardından protokol üyeleri ile birlikte vatandaşlar ile bayramlaştıktan sonra ilçeden ayrıldı.