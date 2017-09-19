Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu:

Dr. Veysel Eroğlu, Ahilik Haftası programında yaptığı konuşmada esnafların toplum içerisindeki önemine vurgu yaparak, “Esnaflar ve sanatkarlar ülkemizde fevkalade önemli onlara her türlü desteği vermemiz lazım ve yaşatmamız gerekiyor diye düşünüyorum” dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar’da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 30. Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında yapılan “şed kuşanma” törenine katıldı. ESOB’da gerçekleştirilen törene Bakan Eroğlu’nun yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, İl Genel Meclis Başkanı (İGM) Salih Sel, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Törende Sandıklı ilçe esnafı tarafından şed kuşatma sergilendi. Tiyatro şeklinde yapılan tören büyük beğeni topladı.

Kendisine takdim edilen ahilik kaftanını giydikten sonra kürsüden katılımcılara seslenen Bakan Eroğlu, esnaflığın tarih boyunca dürüstlük ile bağdaştırıldığını hatırlatarak bu yüzden ahiliğin toplumda büyük bir öneminin olduğunu vurguladı. Hükümet olarak esnaflara büyük önem verdiklerini ve bu yüzden muhteşem destekler verdiklerini anımsatan Bakan Eroğlu, “Dürüst esnaf, tacir ahrette peygamberler, sıddıklar ve şehitler ile birliktedir, bizim anlayışımızda bu olduğu için daima sanat ile dürüstlüğü yani esnaflık ile dürüstlüğü atalarımız daima birleştirmiş. Nitekim ahilik müessesi de kurulmuş ve onun prensipleri var ve prensiplerine de baktığımız zaman gerçekten çok muhteşem. Esnaflar bu milletin orta direğidir. Özellikle hükümet olarak, bende bir esnaf çocuğu olarak esnaflar ile ilgili her zaman bir mesele olduğu zaman hemen Bakanlar Kurulu’nda esnafların, sanatkarların temsilcisi olarak hemen müdahale ediyorum çünkü hayatımızda bunu yaşadık. O bakımdan esnaflar ve sanatkarlar ülkemizde fevkalade önemli onlara her türlü desteği vermemiz lazım ve yaşatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu bakımdan bizde hükümet olarak tabi eksiklikler olabilir iyi daha iyisi var ama çok şey yapıldığına ben inanıyorum. Özellikle KOBİ’ler, faizsiz kredi destekleri konusunda o kadar önemli destekler sağlandı ki gerçekten muhteşem” diye konuştu.

“Esnafları yaşatmamız gerekir”

Konuşmasında daha sonra esnaflara destek sağlanması konusunda yapılan çalışmalara değinen Bakan Eroğlu, özellikle kırsal alanda esnaflığın gelişmesi adına yapılan çalışmalardan bahsederek şunları söyledi:

“Bunun dışında özellikle bizde esnaflık gelişsin diye bilhassa kırsalda yaşayan insanlara Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Devlet Su İşleri (DSİ) olarak destek veriyoruz. Mesela önümüzde ki hafta sonu Dünya Arıcılık Kongresi Türkiye’de yapılacak. Dünyada arıcılıkta yani bal üretiminde 6. sıradayken şuanda 2. sıraya yükseldik. Bana dediler ki ‘dünyanın en önemli arıcılık kongresi yapılacak Türkiye’yi de alırsak, Türkiye çok önemli’ diye, ben de ‘tam destek veriyorum’ dedim. önümüzdeki hafta Dünya Arıcılık Kongresi İstanbul’da toplanıyor. Bunlar esnafa verdiğimiz önemin, ehemmiyetin bir takım örnekleri. İnşallah hükümet olarak daha çok destek vereceğiz. Esnafları yaşatmamız gerekir, sanatkarları daha da geliştirmemiz gerekir diye düşünüyorum.”

Gerçekleştirilen tören Bakan Eroğlu’na günün anısına ESOB Başkanı Abdülkadir Konak tarafından plaket takdim edilmesi ile sona erdi. Etkinlikte ayrıca esnaflıkta çeyrek asrı dolduran esnaflara da protokol üyeleri tarafından plaket verildi.