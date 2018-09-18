Otobüs kazasından ölenlerin isimleri belli oldu

Afyonkarahisar'da bugün sabah saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 7 kişinin isimleri belli olurken Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada 29 kişinin de yaralandığını bildirildi.

Afyonkarahisar-Antalya Karayolu 30. kilometresinde meydana gelen kazaya ilişkin bilgiler netleşti. Kazada otobüs sürücüsü Deniz Gökçe ve Hostes Mustafa Mercan ile Hasan Işık, Ahmet Bacak, Sabri Demir, Mustafa Efe Malkoç, Süleyman Başar hayatını kaybederken 29 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Ayrıca Afyonkarahisar Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Afyonkarahisar İli Sinanpaşa İlçesi Damlalı Boğazı Mevkii Antalya-Afyon Karayolunun 30. Km'sinde D.G. yönetimindeki yolcu otobüsü Sinanpaşa İstikametinden Afyonkarahisar istikametine 3 personel ve 33 yolcusu ile seyir halindeyken şoförün direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sol tarafında bulunan refüje çarparak su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 şahıs vefat etmiş, 29 şahıs yaralanmıştır. Kaza sonrasında Afyonkarahisar AFAD, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve ilgili tüm birimlerce koordine sağlanmış ve kazaya alanına suratla ulaşılmıştır ve yaralılara ilk müdahaleleri yapılmıştır. Yaralıların İlimizdeki hastanelere sevki ivedilikle yapılmıştır. Afyon Kocatepe Hastanesinde 7, Özel Park Hastanesinde 5, Afyon Devlet Hastanesinde 12 ve Özel Fuar Hastanesinde 4 yaralının tedavisi devam etmekte olup 19 yaralı ikincil derecede, 5 yaralı ise hafif yaralı durumdadır. Söz konusu kazada ağır yaralanarak hastanede tedavi gören 1 şahıs daha hayatını kaybetmiştir.”