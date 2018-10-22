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Otomobil takla attı: 1 ölü

Afyonkarahisar’da bir otomobin takla atması sonucu meydara gelen trafik kazasında, araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da bir otomobin takla atması sonucu meydara gelen trafik kazasında, araç sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, Afyonkanahisar'ın İhsaniye ilçesi Frig Vadisi Üçlerkayası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Nurettin Bayram yönetimindeki otomobil, Üçlerkayası mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan ve çevredekilerin yardımıyla çıkartılan sürücü Nurettin Bayram'ın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.


Kayayla ilgili jandarma ekipleri tahkikat başlattı.

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