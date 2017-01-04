Afyonkarahisar’da bir otoparkta çıkan araç yangını paniğe neden oldu.

Olay sabah saatlerinde Dörtyol Yol Mahallesi Gazeteciler Sitesi 2. Kısım B1 Blokları otoparkında meydana geldi. Otoparkta park halinde bulunan 42 HF 226 plakalı otomobilin motor kısmı bir anda yanmaya başladı. Aracın LPG’li olması nedeniyle site sakinleri paniğe kapılırken, otoparktaki diğer araç sahipleri araçlarını uzaklaştırmaya çalıştı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Öte yandan araç sahibinin sabah işe gitmesine rağmen olay yerine gelerek “eşim arabanın içinde mi yoksa?” diye paniğe kapılan eşi, aracın içinde kimsenin olmadığını görünce rahatladı.

Polis kısa süreli paniğe neden olan araç yangınıyla ilgili soruşturma başlattı.