(Özel) Akdağ Tabiat Parkı karavanların merkezi oluyor

Akdağ Tabiat Parkı’na gelen ziyaretçiler, başta yılkı atları ve geyikler olmak üzere bölgedeki doğal yaşamın güzelliklerini gözlemleyebiliyor.

Antalya Kamp ve Karavan Derneği Başkan Yardımcısı Bünyamin Tokmak, Akdağ Tabiat Parkı kamplarını değerlendirerek, "Antalya Kamp ve Karavan Derneği yönetimi ve üyeleri olarak bugün Akdağ Tabiat Parkı’na geldik, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi yakınlarındaki Akdağ Tabiat Parkı göletiyle, ormanıyla, yayla havasıyla, serinliğiyle karavancılar için çok gözde bir mekan. Bu gölette su kuşları var, yılkı atları var, sabah erken saatte gözlemlenebilecek Karavan turizmin burada gelişebilmesi için Sandıklı Belediyesi yetkilileri ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Buranın karavan kamp alanı haline getirilmesinden sonra biz üzerimize düşen görevi yapıp tüm Türkiye deki hatta yurt dışındaki karavancılara burayı tanıtacağız. Bu tanıtımın ardından bölgenin karavancılar tarafından yoğun ilgi göreceğini düşünüyoruz" dedi.

Antalya Kamp ve Karavan Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ekrem Kasalar ise "İstanbul’dan karavancı olarak buraya geldim. Sandıklı’dan 33 kilometre olan mesafeye gelince gözlerime inanamadım. Böyle güzelliğin böyle bir yerin burada olması beni memnun etti. Güzelliğiyle, göletiyle, sabah 06.30’da yılkı atlarının buraya inmesini seyretmenin güzelliğiyle ve kanyonumuzun yakın olan kanyonumuzu ziyaret etmesi ile burada bir karavancı olarak memnuniyetimizi dile getirmek istiyorum. Harika bir yer, herkesi burada bütün karavancıları buraya bekliyorum. Gayet güzel memnun kalabileceğiniz bir yer biz kaldık sizleri de bekleriz’’ diye konuştu.