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16 Haziran 2017 15:55

(Özel Haber) Anne karnında ölümle burun buruna gelen bebek yaşam savaşı veriyor

Bilecik’te, dün gece tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 8 aylık hamile Melike Kaygın Kartal isimli kadının ölmek üzereyken sezeryan ile alınan çocuğu, sevk edildiği Afyonkarahisar’dan helikopter ile Isparta’ya gönderildi.

(Özel Haber) Anne karnında ölümle burun buruna gelen bebek yaşam savaşı veriyor

16 Haziran 2017 15:55

Minik bebeğin sağlık durumunun ise kötü olduğu öğrenildi.


Bilecik’te, Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi Güven Apartmanında oturan Melike Kaygın Kartal, uzaklaştırması bulunan kocası Hüseyin Kartal ile tartışması sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmıştı. 8 aylık hamile kadın, kocasının ihbar etmesi üzerine Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Melike Kaygın Kartal’ın karnındaki 8 aylık bebeği de sezeryanla alınarak hayata tutunması sağlanmıştı. Minik çocuk dün gece geç saatlerde ambulans ile Afyonkarahisar Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edilmişti. Henüz ismi bile bulunmayan talihsiz bebek burada yapılan müdahalelerin ardından öğlen saatlerinde Sağlık Bakanlığı’na ait 112 Acil Servis (helikopter) hava ambulansı ile Isparta’da özel bir hastaneye sevk edildi. Minik bebek hastaneden özel donanımlı bir ambulansta yaşam kuvezi içerisinde helikoptere nakledilirken, bebekte solunum yetmezliği ile birlikte nörolojik bozukluklarda olduğu bu yüzden 3. basamak bir sağlık kuruluşuna sevk edildiği kaydedildi. Erken doğum olduğu için sağlık problemlerinin olduğu öğrenilen küçük çocuğun yaşamasına mucize gözü ile bakıldığı öğrenildi.




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