Diğer yandan dalından taze taze toplanan kirazlar ise dış görünüşleri ile de görenlerin tadına bakmadan iştahını kabartmaya yetiyor.

İngiltere Kraliyet ailesi ile birlikte bir çok Avrupa ülkesinin sofrasını süsleyen Sultandağı kirazında hasat döneminin bitmesine yaklaşık 20 gün kaldı. Hava şartlarının kiraz için gayet olumlu geçtiğini belirten üreticiler geçtiğimi 23 Nisan’da yaşanan don olayı olmasa rekoltenin mevcuttan daha fazla gerçekleşerek bu yıl rekor dahi kırılabileceğini ifade ettiler. İlçede uzun yıllardır kiraz üretimi gerçekleştiren Ayşe Budak isimli üretici, rekolteden bu sene çok memnun olduklarını kaydederek, “7-8 yıldan bu yana verim alamıyorduk, olsa da don oluyor ve soğuk verimi götürüyordu. Bu sene güzel ancak her bölgede yok. Bölgemizde bazı yerlerde ağaçlar çiçek açtı ama onu da don vurmuş. Bazı bölgelerin çok güzel verimi var. Buna rağmen rekolte bizi memnun etti. 5-7 TL’ye kadar kiraz satımı var” dedi.

Budak, bölgede üretilen ve küçük kalibreli (çaplı) olduğu için “gılli” diye adlandırılan kirazında para ettiğini aktararak, “Gılli kiraz geçen sene 1 TL’ydi. Bu sene 2.20 TL’den gitti. Hersene böyle olsa çiftçinin yüzü gülecek” ifadesini kullandı.

“Kirazımız yeterince tanıtılmıyor”

İlçede yaşayan bir başka üretici Mehmet Pekmezci isimli üretici ise üreticinin sadece yazın değil kış mevsiminde de ürünün fazla ve kaliteli olması için büyük çaba gösterdiğini aktararak, “Bu koşturma neticesinde acaba üretici ürettiği kirazının değerini alabiliyor mu veya kirazımız dünya genelinde hak ettiği yeri bulabiliyor mu, yeteri kadar tanıtabiliyor muyuz? Bu benim görüşüme göre yeterli değil. Biz sayın büyüklerimizden şunu istiyoruz çayın, buğdayın, mısırın veya fındığın her yıl sezon açıldığında belli bir fiyatı oluyor. Bizde isteriz ki kirazımızın en azından kalibrelerine göre bir fiyat belirlemesi olsa üreticiler olarak bizde rahat olacağız” şeklinde konuştu.

Üretilen kirazlar mastarlarla ölçülüp ayrılıyor

Diğer yandan yetişip olgunlaşan kirazlar üreticiler tarafından tarım işçileri yardımı ile toplanarak kalibreleri yani çaplarına göre ayrılarak alım yapan toptancılara götürülüyor. Ayıklanma esnasında 28-30 kalibrede olan kirazlar mastarlar vasıtası ile ölçülerek ayrı kasalara konulup toptancılara o şekilde götürülüyor. Büyük kalibredeki kirazlar ihracata ayrılırken, küçük kalibreli kirazla ise yurt içi piyasaya satılıyor. Tarım işçilerinin günlük 55-65 TL arasında yevmiye ile çalıştığı ilçede işçi çalıştırtacak durumu ya da o büyüklükte bahçesi olmaya üreticiler ise kirazı aile üyeleri ile birlikte topluyor. Toplanan kirazların ayırma esnasında ise sıcacık bir sohbetin ve söylenen Türküler ise çalışanların yorgunluğunu alıyor.