Yayınlanan KHK’da şehit ailelerini ilgilendiren maddeyi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendiren Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, KHK özellikle şehit rütbeli asker ve polis aileleri için olumlu bir gelişme olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Afyonkarahisar’da da bu haktan faydalanabilecek bir çok şehit ailesi olduğunu aktaran Başkan Kumartaşlı, “696 sayılı KHK ile bizleri yani şehit ailelerini ilgilendiren bir madde yayınlandı. Burada daha önceki maddede ‘askerlik hizmetini er olarak yapan şehitlerimizin askerlikten muaf olma ve istemedikçe silah altına alınmaması’ şartı vardı. Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman çavuş, sözleşmeli er ve polislerimizin böyle bir imkandan yararlanmaları söz konusu değildi. Ancak 696 sayılı KHK ile artık şehitlerimiz arasında ayrım yapılmadan, terörle mücadele kapsamında şehit olmuş olan kamu görevlilerinin rütbelilerin çocuklarından tümü, kardeşlerinden sadece bir tanesinin istemedikleri müddetçe askere alınmamaları yasalaşmış oldu. Bu anlamda bizim camiamız içerisinde tanımış olduğumuz rütbeli veya polis olup da şehit çocukları olanlar vardı, onlar için hayırlı bir gelişme olarak biz değerlendirdik. Emeği geçen bütün yetkililerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Devletimiz bize ihtiyaç duyduğu anda bizlerde her zaman asker olmaya hazırız”

2011 yılında Sivas da şehit düşen Afyonkarahisarlı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsmail Çınar’ın babası Mustafa Çınar da yasanın kendileri için olumlu bir gelişme olduğunu belirterek şunları söyledi:

“KHK’dan dolayı devlet büyüklerimize herkese teşekkür ederiz. Benim oğlum şehit oldu, canım yandı fakat şehit aileleri yani şehit düşenlerin çocuklarının askere alınmaması anlamında iyi bir kanun çıkardılar. Yetkililere teşekkür ediyoruz. Ama şunu da belirtelim ki devletimiz bize ihtiyaç duyduğu anda bizlerde her zaman asker olmaya hazırız. Bu devletin hiçbir çakıl taşını kimseye vermeyiz Allah’ın izni ile bu bayrak inmez, bu ezan dinmez ve bu vatan bölünmez.”

Öte yandan, Başkan Kumartaşlı yayınlanan KHK’nın ardından il içinden ve il dışından bir çok şehit ailesinin kendilerini telefon yolu ile ulaşarak bilgi aldığını da ve yasanın onlar tarafından da fazlası ile memnuniyetle karşılandığını söyledi.