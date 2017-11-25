Kadınana Caddesi’nde meydana gelen olayda, geçtiğimiz hafta içi gece geç saatlerde trafik dubasına eline bira kutusu olan bir genç tarafından penaltı kullanılır gibi tekme atıp, ardında da iş yerinin reklam panosuna eliyle vurarak devrilen “Fotoğrafçım” isimli iş yerinin sahiplerinden Mustafa Öğüt, yaşananları gülerek İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Olayla ilgili şikayetçi olmadıklarını kaydeden Öğüt, “Olay 2 gün önce oldu. Biz sabah iş yerine geldiğimizde kapının önündeki dubaların yerde olduğunu gördük, parçalanmış vaziyette olduğunu gördük. Güvenlik kameralarımıza baktığımızda gece iki kişinin 02.30 civarında geçerken önce dubaya bir durup tekme atıyor. Röveşata mı artık, vole mi vuruyor bilmiyorum. Sonra geri gelirken yukarıdan aşağı eliyle diğer fotoğraflarımızın olduğu panoya vuruyor. Tabii biz şaşırdık açıkçası. Şahıslar alkollü sanırım, zaten normal biri yapmaz bu davranışı. Bizde ondan dolayı şikayetçi olmadık. Olayı görünce şaşırdık, bir de hani kafası iyi olunca dubaya dur falan diyor ve işaret yapıyor. Tabii başı dönüyor olabilir, onlar bizi güldüren şeyler oldu” diye konuştu.