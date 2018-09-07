(Özel) Merdiven altı hacamata dikkat

Kentte 6 aydır hacamat tedavi yöntemini uygulayan Dr. Kubilay Akman, hacamatın doktor kontrolünde yapılması gereken bir tedavi yöntemi olduğunu belirterek merdiven altı hacamat uygulamalarına karşı uyardı.

Geleneksel bir tıp yöntemi olarak uygulanan hacamat tedavisinin yaygınlaşmasıyla Sağlık Bakanlığı tarafından doktorlara verilen eğitimle tedavi uzman kontrolünde yapılamaya başlandı. Afyonkarahisar’da doktor kontrolünde ilk hacamat ve bitkisel tedavi merkezini açan Dr. Kubilay Akman, merdiven altı tabir edilen hacamat uygulamalarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, hacamatın mutlaka bir doktor tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

"Hacamat mutlaka doktor kontrolünde yapılmalı"

Afyonkarahisar’da ilk defa bir doktor tarafından Hacamat, Fitoterapi, Mezoterapi Merkezi açıldığını kaydeden Dr. Akman, “Hacamat ancak doktor tarafından, doktor kontrolünde yapılması gereken bir tedavi yöntemidir. Hacamat için gelen kişinin hasta hikayesi alınması gerekiyor. Ameliyat geçmişi, ilaç geçmişi, kalp hastalığı veya şeker hastalığı gibi geçmişi sorgulanmalı, kullandığı ilaçlar değerlendirilmeli, tansiyonuna bakılmalı ve ondan sonra hacamat yapılmalı ki doğru tedavi yöntemi yapalım, yan etki yaşamayalım, her hangi bir sorun yaşamayalım. Hacamattan sonra ne yapıyoruz? Bitkisel tedaviye biz hidroterapi tıp dilinde. Bu bitkisel tedavide doktor kontrolünde yapılmalı ki doğru sonuç alalım. Burada da hastanın geçmişini almak gerekiyor mutlaka. Gelişi güzel bitkisel ilaç kullanmamak gerekiyor. Eğer bir kalp hastasına, kalp hastalığıyla ilgilenen bitkisel ilaçlar veya bitkisel droglar verirseniz o kişiye yarar yerine zarar vermiş olursunuz. Kanama eğilimi artar, beyin kanaması geçirir ondan dolayı doktor kontrolünde yapılması gerekiyor bitkisel tedavinin de. Üçüncü uyguladığımız tedavi yöntemi de mezoterapi diyoruz. Buda iğne ile ağrı tedavisi ve kozmetik tedavi diyoruz. Hastanın şikayetine göre deriye uyguladığımız ilaçlar ile uyguladığımız yöntemdir. Bu faaliyetlerimize yaklaşık 6 aydır devam ediyoruz. Gayet güzel sonuçlar alıyoruz. Bitkisel tedavide hastamız geldiğinde önce hikayesini alıyoruz ve tahlillerini istiyoruz. Buraya daha çok başvuran kanser hastalarımız oluyor, MS hastalarımız oluyor veya otizm hastalarımız oluyor, çocukluk hastalıklarımız oluyor. Bu tür hastalarda önce tahlillerini istiyoruz. Bitkisel tedaviye başlamadan önce tahlillerine bakıp tedaviden sonra sonuçlarla karşılaştırıyoruz” dedi.

“Sağlığınızı mutlaka bir doktora emanet edin”

Vatandaşların bilinçlenmesi ve sağlığını mutlaka bir doktora emanet etmesi gerektiğini belirten Akman, şu ifadelere yer verdi:

“Sağlık Bakanlığı bir yasa çıkardı, bu tür işlemlerin, gelenek tıp diyoruz hacamat ve bitkisel tedavi gibi. Bu tür işlemleri doktorların yapması için kurslar açıldı, yetki verildi ve böyle muayenehaneler açıldı, sonra bitkisel tedavi merkezleri eklendi bunun üzerine. Bu tür işlemleri doktorların yapması gerekiyor. Bu tür işlemler merdiven altında yapıldığı için Sağlık Bakanlığı bu işi merdiven üzerine çıkarmak istiyor. Bu işin mutlaka eğitiminin alınması gerekiyor. Doktor tarafında sağlık alanında uzman kişiler tarafından yapılması gerekiyor ki doğru sonuçlar alalım. Maalesef merdiven altı diye tabir edilen yerlerde çok sıkıntılar oluyor, çok şikayetler oluyor, onlardan gelen vakalar bana geliyorlar. Biz bunları tedavi etmeye çalışıyoruz ama hatalar oluyor maalesef.”

“Hacamat bağışıklık sistemini güçlendirir”

Hacamatın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini de söyleyen Akman, “Hacamat peygamberimizin sünnetidir. 6 ayda bir hacamat yaptırırsanız, bağışıklık sisteminizi güçlendirip hastalıklara daha dirençli olursunuz. Ama hastalık hikayeniz varsa, ağrınız varsa en az 3 seans yaptırdığınızda 3 hafta arayla çok güzel sonuçlar almaktayız” diye konuştu.