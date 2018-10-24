(Özel) Roma Dönemi'nden kalan gizli kilise özellikleriyle şaşırtıyor

Hristiyanlığın yasak olduğu Roma Dönemi'nde Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yapılan gizli kilise; konumu ve yapısının yanında sınıf farklılığını da şaşırtıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

Bir uygarlık olarak M.Ö. 700'lerde tarih sahnesine çıkan Roma, Batı Avrupa'dan Mezopotamya'ya kadar çok geniş sınırlara ulaştı. Bu sınırlar içerisinde zamanla Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılan Roma, aynı zamanda birçok farklı düşünceye de ev sahipliği yaptı. Hristiyanlığın yayılımı karşısında Roma İmparatorluğu önlemler alırken, can korkusu yaşayan Hristiyanlar ibadetlerini gizli yapmak zorunda kaldı. Bunun bir örneği Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi sınırlarında bulunan Frig Vadisi'nde yer alırken, gizli kilise dönem hakkında şaşırtıcı izler taşıyor.

"Ustaca gizlemişler"

Geç Roma Dönemi'nde inşa edildiği tahmin edilen gizli kiliseyi anlatan Frig Vadisi Rehberi Tanju Tetik, "Bulunduğumuz nokta Üçlerkayası Köyü'ne 1 kilometre mesafede. Burası 'şapel' adını verdiğimiz küçük bir kilise. Geç Roma Dönemi'nde M.S. 2. yüzyılda inşa edildiği tahmin ediliyor. Roma İmparatorluğu'nda Hristiyanlığın yasaklı din olduğu dönemlerde gizlice yapılmış bir kilisedir. Kilise içerisinde papazın, din görevlisinin ayin verdiği, vaaz verdiği bir nokta bulunmaktadır. Yine Hristiyanlıkta halktan kişiler ile din adamları arasındaki sınıf farkını ortaya seren görüntüler mevcuttur. İki tane küçük pencere ve kemerli bir kapı girişi bulunmakta. Bir de girişte küçük bir çukurluk mevcut. Bu çukura kutsal su konulmakta ve bu kutsal suda küçük çocuklar vaftiz edilmektedir. Emniyet açısından gizliliğe çok dikkat etmişler. Bilmeyen insanların tesadüfen bulamaması için çok gizli bir şekilde yapmışlar. Bir de o dönemde can korkusu çok önemli çünkü Hristiyanlığa geçenler Roma İmparatorluğu'nda idamla cezalandırılıyorlardı. Dolayısıyla ibadetlerini gizli olarak yapabilmek için ibadethanelerini de çok ustaca gizlemişlerdir" dedi.